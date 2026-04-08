Ночной мотопробег по Донбассу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В годовщину провозглашения Республики нас поздравили друзья и братья — русские мотоциклисты «Ночные волки» во главе с Александром Залдастановым.
Проехали мотопробегом с «Ночными волками» по значимым для всех нас местам.
Первой точкой стал памятник защитникам Донбасса, потом последовали к мемориалу «Твоим освободителям, Донбасс!» и на военно-мемориальный комплекс на кладбище «Донецкое море», где возложили цветы к могиле Александра Владимировича Захарченко и к воинским захоронениям защитников Донбасса.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
