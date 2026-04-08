Эксперт объяснила, почему крымские выпускники вузов уходят работать таксистами

Некоторые выпускники вузов в Крыму не знают, кем хотят работать.

Источник: Комсомольская правда

Многие молодые специалисты в Крыму после окончания высших учебных заведений разочаровываются в выбранной профессии и уходят в сферу услуг, где не требуются специальные навыки. Об этом в эфире «Крым 24» рассказала эксперт по рынку труда, HR-специалист Оксана Волкина.

По словам Волкиной, одна из главных причин такой тенденции — недостаточная профориентация школьников. Часто выбор вуза зависит не от реальных интересов и склонностей подростка, а от рекомендаций родителей или от количества набранных баллов ЕГЭ.

Столкнувшись с первыми сложностями в учебе, студенты не готовы прилагать усилия, доучиваться и осваивать профессию. В итоге они уходят в сферы, где входной порог минимален: становятся курьерами, таксистами или официантами.

«Там не требуется квалификация. Проблема в отсутствии качественной профориентации еще со школы. Многие ребята поздно понимают, кем хотят быть, и поступают туда, куда хватает баллов или посоветовали родители», — отметила эксперт.

