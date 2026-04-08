«Белтелеком» предупредил о сбоях в работе телевидения по всей Беларуси

Об этом рассказали в пресс-службе «Белтелекома».
Один из самых крупных эпизодов запланирован на 15 апреля: с 09:15 до 15:00 отключение от ОРТПС «Могилёв» затронет сам Могилёв, несколько его районов, а также часть районов Витебской и Минской областей. В это время могут быть недоступны не только телеканалы, но и радиостанции:
«1НКБР», «Культура», «Радиус ФМ», «Радио Могилёв», «Столица», «Новое радио», «Пилот FM», «Душевное радио», «Радио Рокс», «Радио МИР», «Радио Минск», «Юнистар», «Юмор ФМ», «Центр FM», «Народное радио», «Альфа радио», «Компас FM», «Энерджи FM».
Ещё одно крупное отключение пройдёт 23 апреля с 09:00 до 15:00 в Ивановском, Пинском, Столинском, Лунинецком, Берёзовском и Ивацевичском районах. Там временно пропадут обязательный пакет программ, коммерческое эфирное ТВ, региональный пакет телепрограмм, а также «1НКБР», «Столица», «Радиус ФМ», «Культура», «Радио Брест», «Новое радио», «Юмор ФМ», «Радио Мир» и «Легенды FM».
Что важно знать?
В отдельных районах отключения затронут только радио. К примеру, 8 апреля в Бресте и Брестском районе с 09:00 до 16:00 не будет приёма «Радио Юнистар», «Радио Мир», «Город FM», «Пилот FM», «Душевное радио» и «Столица».
Если работы завершат раньше, то вещание восстановят досрочно. При этом профилактика не затронет интерактивное телевидение ZALA, подчеркнули в «Белтелекоме». С более подробной информацией по регионам можно ознакомиться здесь.