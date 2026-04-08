Как инспекторы ДПС учат комсомольчан не попадать в дорожные ловушки

Дороги таят в себе немало опасностей, особенно для самых маленьких участников движения. Чтобы юные жители Комсомольска-на-Амуре не попали в беду, сотрудники Госавтоинспекции провели для них специальные уроки дорожной грамотности в школах и детских садах города. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инспекторы не просто читали лекции, а использовали наглядные пособия и разбирали реальные ситуации, чтобы каждый ребенок понял, как вести себя на проезжей части, во дворе, на пешеходном переходе. Среди главных тем:
— Правила безопасного поведения на дороге;
— Основы дорожной грамотности;
— Практические советы, как избежать опасных ситуаций.
— Мы хотим, чтобы эти знания отложились в памяти детей и помогали им каждый день. Ведь безопасность на дороге начинается с самого раннего возраста, — отметили в Госавтоинспекции.
Благодаря таким урокам, маленькие пешеходы и велосипедисты Комсомольска-на-Амуре становятся более внимательными и ответственными, что значительно снижает риск несчастных случаев на дорогах.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru