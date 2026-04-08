10 апреля воронежцам на несколько часов запретят парковку на улице Фридриха Энгельса

Нельзя останавливаться на участке от памятника Советской науке до пересечения с улицей Кольцовской.

Мэрия Воронежа предупредила горожан о запрете парковки на участке улицы Фридриха Энгельса. Ограничения будут временными: 10 апреля с 7.00 до 12.00.

В этот период нельзя оставлять машины и останавливаться на участке улицы Фридриха Энгельса — от памятника Советской науке до пересечения с улицей Кольцовской.

Как отметили в городской администрации, ограничения связаны с проведением мероприятия.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что вВ Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана и грозы.