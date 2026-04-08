Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья погибшего шахтера в Березниках получит компенсацию в 9 млн рублей

Трагедия произошла в марте прошлого года на шахте БКПРУ-4.

Источник: Комсомольская правда

В Березниках удалось урегулировать конфликт между родственниками погибшего бригадира крепильщиков и компанией «Уралкалий-Ремонт» без суда. Стороны подписали мировое соглашение, сообщили в городском суде.

Трагедия произошла в марте прошлого года на шахте БКПРУ-4. Во время работ мужчина сорвался в шахтный ствол и погиб. После этого прокурор подал иск в защиту его семьи — жены и двоих детей. В заявлении указывалось, что причиной несчастного случая стали нарушения со стороны работодателя: не был обеспечен должный контроль за работами, допуск к опасным задачам проходил с нарушениями, а также не использовались страховочные системы.

Изначально в иске требовалась компенсация по 10 млн рублей каждому члену семьи. Однако стороны договорились мирно: компания выплатит в общей сложности 9 млн рублей — по 3 млн каждому.

Суд утвердил это соглашение 23 марта текущего года.