Семья погибшего шахтера в Березниках получит компенсацию в 9 млн рублей

Трагедия произошла в марте прошлого года на шахте БКПРУ-4. Во время работ мужчина сорвался в шахтный ствол и погиб. После этого прокурор подал иск в защиту его семьи — жены и двоих детей. В заявлении указывалось, что причиной несчастного случая стали нарушения со стороны работодателя: не был обеспечен должный контроль за работами, допуск к опасным задачам проходил с нарушениями, а также не использовались страховочные системы.