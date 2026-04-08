Семья погибшего шахтера в Березниках получит компенсацию в 9 млн рублей

В Березниках удалось урегулировать конфликт между родственниками погибшего бригадира крепильщиков и компанией «Уралкалий-Ремонт» без суда. Стороны подписали мировое соглашение, сообщили в городском суде.
Трагедия произошла в марте прошлого года на шахте БКПРУ-4. Во время работ мужчина сорвался в шахтный ствол и погиб. После этого прокурор подал иск в защиту его семьи — жены и двоих детей. В заявлении указывалось, что причиной несчастного случая стали нарушения со стороны работодателя: не был обеспечен должный контроль за работами, допуск к опасным задачам проходил с нарушениями, а также не использовались страховочные системы.
Изначально в иске требовалась компенсация по 10 млн рублей каждому члену семьи. Однако стороны договорились мирно: компания выплатит в общей сложности 9 млн рублей — по 3 млн каждому.
Суд утвердил это соглашение 23 марта текущего года.