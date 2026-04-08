16-летний студент из Зеленоградска оформил карту за 7 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники уголовного розыска УМВД установили причастность 16-летнего жителя Зеленоградского района к неправомерному обороту платёжных средств. На улице к юноше подошёл незнакомец и предложил лёгкий заработок: нужно было оформить на своё имя банковскую карту и передать её за вознаграждение. Студент согласился и получил 7 тысяч рублей.
В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Полицейские устанавливают других участников криминальной схемы. Полиция напоминает: передача банковской карты посторонним — это не способ заработка, а уголовное преступление.