16-летний студент из Зеленоградска оформил карту за 7 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники уголовного розыска УМВД установили причастность 16-летнего жителя Зеленоградского района к неправомерному обороту платёжных средств. На улице к юноше подошёл незнакомец и предложил лёгкий заработок: нужно было оформить на своё имя банковскую карту и передать её за вознаграждение. Студент согласился и получил 7 тысяч рублей. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное…