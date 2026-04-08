Свёкор-сталкер. Пенсионер едва не зарезал бывшую сноху

Огромный кухонный нож и отвёртка — с такими предметами 65-летний пенсионер пришёл к матери троих своих внуков и бывшей жене сына в Нижнем Новгороде. Супруги развелась год назад и делили детей, бывший муж не раз угрожал свести с 25-летней экс-женой счёты руками своего отца. И почти исполнил угрозу — свёкор-сталкер едва не перерезал горло женщине, которая, к тому же, ждёт четвёртого ребёнка уже от другого мужчины. С подробностями — nn.aif.ru.
Целился в горло.
По версии следствия, 65-летний нижегородец, вооружившись ножом и отвёрткой, подкараулил бывшую сноху у машины на улице Академика Баха в Нижнем Новгороде. Разговор не задался, и пенсионер начал хаотично наносить удары ножом по голове и спине 25-летней женщины. Об этих обстоятельствах сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Женщина попала в больницу. Пострадавшая утверждает: спаслась она чудом. Бывший свёкор целился в горло, и женщина в последний момент перехватила лезвие ножа голой рукой, а потом смогла убежать. Дома, истекая кровью, вызвала скорую помощь, сообщает пострадавшая в телепрограмме «Кстати».
Причиной нападения стал затянувшийся семейный конфликт. Многодетная мама год назад развелась с сыном пенсионера. У неё новые отношения, и она ждёт ребенка.
По словам женщины, бывший муж преследовал её, угрожал. Экс-супруги не могли договориться, как дальше будут воспитывать троих детей. В итоге муж пригрозил зарезать мать своих детей, но не сам, а руками отца. Мол, старику всё равно за это ничего не будет.
После нападения на экс-сноху пенсионера задержали полиция. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». Но после допроса человека, который средь бела дня чуть было не погубил молодую многодетную мать… отпустили. А потом агрессор просто исчез и был объявлен в розыск. «Я боюсь, что сейчас может произойти. Не убил? Иди добивай дальше?!» — сокрушалась потерпевшая.
«Теперь так можно каждому?!».
Нижегородцы были в шоке от такого поворота событий и бурно обсуждали произошедшее в социальных сетях. «За кражу бутылки пива за решётку отправляют, а здесь нападение с ножом — и домой отпустили?! Плакать хочется от такой несправедливости», — пишет пользователь под ником Ирина А.
«То есть теперь можно каждому взять нож на улицу и порезать прохожего, зная, что тебя могут отпустить, если ты никого не убил? Я просто в шоке!» — добавляет пользователь Юлия Л.
«Искать и найти! Хочется надеяться, что его найдут, задержат, и человек ответит за свои противоправные деяния по всей строгости закона», — уверен пользователь под ником Андрей Г.
Фигурант уголовного дела о покушении на убийство многодетной матери всё же вскоре нашёлся в стационаре специализированной больницы. Оказалось, туда его поместили для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Теперь Следком изъял дело у полиции. Сейчас расследование под личным контролем главы ведомства Александра Бастрыкина.
За попытку убийства 65-летнему нижегородцу грозит до 20 лет лишения свободы. Тот факт, что потерпевшая ждёт ребёнка, может стать отягчающим обстоятельством.
