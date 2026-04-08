В России в пилотном режиме заработал сервис посадки в поезд по биометрии

Григоренко: в РФ в пилотном режиме запустили сервис посадки в поезд по биометрии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В России запустили пилот посадки в поезд по подтвержденной биометрии, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Сервис “Мигом” доступен в пилотном режиме в поездах дирекции скоростного сообщения РЖД на начальных станциях маршрутов Москва — Кострома, Москва —Иваново и Москва — Нижний Новгород», — рассказал он на пленарной сессии шестой ежегодной международной конференции Data Fusion.

После успешного тестирования число маршрутов с такой опцией увеличится, отметил Григоренко.

Он напомнил, что биометрию необходимо подтвердить в уполномоченном банке или с помощью выездной регистрации. После этого требуется предоставить согласие на обработку персональных данных.

На пилотный период пассажиру следует иметь с собой удостоверяющий личность документ, сведения из которого использовались при покупке билета. При этом он всегда может выбрать, что именно предоставить — паспорт или биометрию, добавил вице-премьер.

