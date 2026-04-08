В Красноярске автомобилист протаранил остановку: пострадала женщина (видео)

В Железнодорожном районе Красноярска нарушивший ПДД водитель «Мазды» врезался в остановку общественного транспорта «Тарная база».
ДТП произошло 7 апреля вечером на улице Калинина, 47а. Судя по кадрам с авторегистратора, водитель двигался на высокой скорости, перестраивался из ряда в ряд, а затем проехал на красный сигнал светофора и, чтобы уйти от столкновения с разворачивающейся машиной, вырулил в сторону остановки, где сбил стоявшую женщину. Второй пешеход успел отскочить в сторону.
Как рассказали Newslab в ГАИ, за рулем иномарки находился 28-летний мужчина, он был трезв. Пострадавшей женщине 40 лет, ей потребовалась разовая медицинская помощь.
Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.
