«В кадре — ликвидаторы, врачи, ученые, милиционеры и жители белорусских деревень из эпицентра». «Беларусьфильм» покажет документальное кино к годовщине Чернобыльской аварии

Национальная киностудия «Беларусьфильм» выпускает новое документальное кино к годовщине Чернобыльской аварии, пишет агентство «Минск-Новости».
Премьера документального фильма «Чернобыль. Живая земля», приуроченного к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, состоится 16 апреля 2026 года.
Первые показы за десять дней до самой годовщины аварии пройдут в кинотеатре «Москва» и во всех областных городах. Длительность документального фильма — 39 минут. Отмечается, что режиссеру картины Марине Данекиной удалось соединить уникальные архивные кадры 1986 года с современными съемками этих же территорий.
— Фильм является не только документальной хроникой аварии, он отражает человеческую стойкость, демонстрирует научный прогресс и неисчерпаемую силу природы. В кадре удалось соединить ликвидаторов, врачей, ученых, милиционеров и жителей белорусских деревень из эпицентра событий, — рассказали на «Беларусьфильме».
