РБК станет генеральным партнером ярмарки non/fictioNвесна 2026 года, которая пройдет с 9 по 12 апреля и объединит авторов, издателей, экспертов и бизнесменов через диалог о литературе.
Все дни ярмарки Радио РБК будет вести прямые включения с гостями мероприятия.
Среди приглашенных гостей и экспертов: генеральный директор издательства «МИФ» Дмитрий Утробин, директор по маркетингу «Яндекс. Книги» Дарья Анжело, сооснователь книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов, издатель и руководитель «Редакции Елены Шубиной» Елена Шубина, шеф-редактор «Литрес» Екатерина Писарева, генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
В рамках мероприятия одной из тем для обсуждения станет знак ЛУЧ (литература, увлекшая читателей), которым в «Яндекс. Книгах» отмечают произведения, которые не только часто выбирали, но и чаще всего дочитывали до конца.
Ярмарка откроется 9 апреля в 11:00 в комплексе «Гостиный Двор» в Москве. Расписание всех мероприятий можно посмотреть на ее сайте.