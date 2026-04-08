Умер первый президент Тувы Шериг-оол Ооржак

Первый президент Республики Тува Шериг-оол Ооржак умер в возрасте 83 лет.

Первый президент Республики Тува Шериг-оол Ооржак умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Ховалыг назвал произошедшее невосполнимой утратой для Тувы. По его словам, Ооржак был выдающимся государственным деятелем, человеком исключительной энергии и преданности делу. Он возглавил регион в сложнейшие 90-е годы, на его плечи легла ответственность за судьбу края в период формирования новой России.

Глава Тувы отметил, что благодаря мудрости и твердой воле первого президента республике удалось сохранить стабильность и заложить фундамент для дальнейшего развития. Он выразил соболезнования родным и близким Ооржака.

«Это личная боль для каждого жителя республики. Светлая память о первом президенте Тувы навсегда останется в истории нашего края и в сердцах людей», — написал Ховалыг.

Шериг-оол Ооржак родился 24 июля 1942 года. Он был президентом Тувы с 1992 по 2002 год. С 2002 по 2007 год Ооржак занимал пост председателя правительства республики.