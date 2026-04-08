Спасатели начали отлавливать змей из домов на Кубани

За неделю спасатели трижды выезжали на отлов змей в жилых домах.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани спасатели начали отлавливать змей, проникших в дома. Проснувшиеся после зимней спячки пресмыкающиеся стали искать укромные места и заползать в жилища, сообщает «Кубань 24».

За последнюю неделю спасатели региона трижды выезжали для отлова змей, проникших в жилые помещения. Повышенная активность этих существ наблюдается в Крымском и Отрадненском районах.

«В прошлом году у нас было 20 вызовов, в этом уже 5. Змеи в этом году проснулись рано», — отметила оперативный дежурный аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» в Отрадненском районе Ольга Сергиенко.

На территории Кубани обитает шесть разновидностей ядовитых змей. Эксперты советуют не пытаться самостоятельно ловить змей, а при встрече сохранять спокойствие, не подходить близко и не пытаться поймать или уничтожить ее.