Спасатели начали отлавливать змей из домов на Кубани

На Кубани спасатели начали отлавливать змей, проникших в дома. Проснувшиеся после зимней спячки пресмыкающиеся стали искать укромные места и заползать в жилища, сообщает «Кубань 24».
За последнюю неделю спасатели региона трижды выезжали для отлова змей, проникших в жилые помещения. Повышенная активность этих существ наблюдается в Крымском и Отрадненском районах.
«В прошлом году у нас было 20 вызовов, в этом уже 5. Змеи в этом году проснулись рано», — отметила оперативный дежурный аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» в Отрадненском районе Ольга Сергиенко.
На территории Кубани обитает шесть разновидностей ядовитых змей. Эксперты советуют не пытаться самостоятельно ловить змей, а при встрече сохранять спокойствие, не подходить близко и не пытаться поймать или уничтожить ее.