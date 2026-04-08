В Брянске капитально отремонтируют участок дороги на улице Советской

Участок улицы Советской — от переулка Трудового до улицы Крахмалева — приведут в нормативное состояние в Брянске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить ремонт планируют в этом году, сообщили в «Управлении автомобильных дорог Брянской области».
Протяженность обновленного отрезка дороги составит 1,9 км. В ходе капремонта там обновят наружные инженерные сети, уложат асфальтобетонное покрытие. В порядок приведут тротуары, обустроят наружное электроосвещение. Для удобства пассажиров общественного транспорта на участке разместят 4 автопавильона. Кроме того, там установят дорожные знаки и нанесут разметку.
Улица Советская — одна из самых загруженных улиц областного центра с интенсивным трафиком, поэтому ее обновление очень важно для жителей и гостей Брянска. Кроме того, вдоль ремонтного участка расположены учреждения здравоохранения — детская областная больница, роддом № 2 и врачебно-физкультурный диспансер.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.