Костин сообщил о планах ВТБ продать сельскохозяйственные активы

Отвечая на вопрос об интересе ВТБ к зернотрейдеру «Родные поля», Костин отметил: «Мы не проявили. Вы знаете, мы на самом деле больше в экспорте не участвуем, у нас есть сельскохозяйственные [активы], но я принял решение их продать, скорее всего. Мы ушли из села, наверное окончательно».