Костин сообщил о планах ВТБ продать сельскохозяйственные активы

ВТБ продаст сельскохозяйственные активы, заявил глава банка Андрей Костин, передает корреспондент РБК.
Отвечая на вопрос об интересе ВТБ к зернотрейдеру «Родные поля», Костин отметил: «Мы не проявили. Вы знаете, мы на самом деле больше в экспорте не участвуем, у нас есть сельскохозяйственные [активы], но я принял решение их продать, скорее всего. Мы ушли из села, наверное окончательно».
На уточнение, идет ли речь о продаже сельскохозяйственных активов в Краснодарском крае, глава ВТБ сказал: «Да, у нас там конкурс будет, там много желающих. Цена там нормальная».
Материал дополняется.
