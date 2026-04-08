В российских школах появится новый предмет

«С 1 января 2027 года… как только мы выходим с каникул январских, мы начинаем реализацию этого предмета (“Духовно-нравственная культура России” — ред.)… для пятых классов», — цитирует Колударову РИА Новости.
По словам замминистра, уроки, в рамках которых пятиклассники будут осваивать новый предмет, будут проводится каждую неделю, на них отведено 17 часов школьной программы. Она добавила, что 6 и 7 классы начнут изучать предмет с 1 сентября 2027 года.
С 1 сентября во всех детских садах России вводят аналог «Разговора о важном» — «Добрые игры», информировала ранее в среду замглавы Минпросвещения Ольга Колударова.