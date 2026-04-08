РЖД разъяснили, как работает посадка в поезд по биометрии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россиянам для посадки в поезд по биометрии понадобятся зарегистрированные в Единой биометрической системе (ЕБС) соответствующие данные и подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», сообщили РИА Новости в РЖД.
Ранее в среду вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о запуске в России этого сервиса для пассажиров. По его словам, опция в пилотном режиме запущена на начальных станциях ряда поездов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.
«Для использования биометрической идентификации при посадке в поезд необходимы следующие условия:.. Пассажир подтвердил свою учетную запись на портале “Госуслуги”. В учетной записи указаны данные действующего паспорта гражданина Российской Федерации. Подтвердить учетную запись можно в офисах ряда банков, в центрах обслуживания и другими способами. … Пассажир зарегистрировал свои биометрические данные в Единой биометрической системе (черты лица и голос — ред.)», — рассказали в РЖД.
Кроме того, пассажиру на дату поездки должно исполниться 18 лет. При оформлении билета надо указывать данные действующего паспорта гражданина РФ или загранпаспорта гражданина РФ, сведения должны быть внесены в «Госуслуги». Также пассажиру нужно будет единожды дать согласие на доступ сервисов РЖД к биометрическим данным.
В компании отметили, что в настоящее время для гарантированной посадки на поезд во время испытаний сервиса пассажир должен иметь при себе бумажный паспорт, на который был куплен билет.
Технологию посадки в поезд с помощью биометрических данных сначала проверяли сотрудники РЖД и Центра биометрических технологий. Теперь эту опцию могут протестировать пассажиры ряда поездов «Ласточка», курсирующих из Москвы в Иваново, Кострому, Нижний Новгород и обратно.