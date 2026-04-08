Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Об опасности ночных заморозков предупредили волгоградцев синоптики

В Волгоградской области в ночь на 10 апреля столбики уличных термометров опустятся до.

В Волгоградской области в ночь на 10 апреля столбики уличных термометров опустятся до отрицательных отметок в отдельных районах. По информации Волгоградского ЦГМС, значительное похолодание придет в регион вслед за затяжными дождями.

Осадки прогнозируются в Волгограде и области в ближайшие дни, в ночные часы и утром в регионе возможны местами туманы.

Ночь с 9 на 10 апреля будет самой холодной на текущей неделе — синоптики предупреждают волгоградцев об опасности ночных заморозков.

— 10 апреля в Волгоградской области в местами туман. Ветер юго-западный до 14 м/с днем. Температура воздуха: ночью 0…5º, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3º, — сообщают волгоградские синоптики. — Днем воздух прогреется до 8…13º, в отдельных районах до 16º.

В ночь на 11 апреля в Волгоградской области ожидается температура не ниже 14º. Днем в субботу будет по-прежнему хмуро и дождливо, но в южных районах региона ожидается до 17º тепла.