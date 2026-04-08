В Волгограде мужчина украл 27 тысяч рублей из кассы магазина и попал на видео

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в хищении 27 тыс. рублей из кассы магазина. Им оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за подобные преступления, который сознался в содеянном.
Сотрудники полиции Краснооктябрьского района Волгограда задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средств из магазина. Сообщение о происшествии поступило в конце марта: из кассы было похищено 27 тыс. рублей. В результате проверенных следственных и оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что преступление совершил 34-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Задержанный признался в содеянном.
Как сообщает ГУ МВД России по региону, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, подозреваемый помещен под стражу в соответствии со ст. 91 УПК РФ.