Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде мужчина украл 27 тысяч рублей из кассы магазина и попал на видео

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в хищении 27 тыс. рублей из кассы магазина. Им оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за подобные преступления, который сознался в содеянном.

Сотрудники полиции Краснооктябрьского района Волгограда задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средств из магазина. Сообщение о происшествии поступило в конце марта: из кассы было похищено 27 тыс. рублей. В результате проверенных следственных и оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что преступление совершил 34-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Задержанный признался в содеянном.

Как сообщает ГУ МВД России по региону, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, подозреваемый помещен под стражу в соответствии со ст. 91 УПК РФ.