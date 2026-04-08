В Ростове до конца суток 8 апреля прогнозируют ливни с градом

Администрация Ростова со ссылкой на данные Ростовского гидрометцентра предупредила горожан о серьезном ухудшении погодных условий. Согласно прогнозу, неблагоприятная метеорологическая обстановка сохранится в донской столице вплоть до завершения дня 8 апреля.
Ожидается, что до конца суток регион окажется под влиянием комплекса опасных явлений. Синоптики прогнозируют интенсивные осадки в виде сильного дождя и ливней, которые будут сопровождаться грозами. Кроме того, в отдельных районах вероятно выпадение града. Ситуацию усугубит ветер, порывы которого способны достигать 20−22 метров в секунду.
Власти обращают внимание ростовчан на повышенную вероятность возникновения аварийных ситуаций и сбоев в работе инфраструктуры. Из-за мощных порывов ветра возможны обрывы проводов, перехлест линий электропередачи, а также падение рекламных конструкций, веток и слабо закрепленных предметов. Интенсивные ливни могут спровоцировать локальные подтопления низинных участков дорог, подвальных и цокольных помещений.
Из-за этого в случае возникновения экстренных ситуаций следует незамедлительно обращаться по единому номеру вызова служб спасения «112».
