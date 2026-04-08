В Свердловской области создадут единые правила для самокатчиков

В Свердловской области появятся единые правила пользования самокатов и других СИМ. Пока данный проект находится на этапе разработки. В новом соглашении будут учтены интересы как пешеходов, так и законопослушных пользователей СИМ. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.
— В структуре документов, регулирующих деятельность кикшерингов, правила станут ключевым актом, с помощью которого можно быстро и эффективно привести к порядку всех нарушителей, в том числе и тех, кто нарушает договоренности, — рассказали в telegram-канале.
Напомним, что в Екатеринбурге сезон самокатов официально стартовал с 1 апреля. После долгих обсуждений власти решили пока сохранить правила и запреты с прошлого года. За первую неделю на улицах города выявили множество нарушителей. Обновлением правил решили заняться только сейчас.