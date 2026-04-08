Ланина покинула пост главы администрации Советского района Красноярска

Глава администрации Советского района Красноярска Елена Ланина покинула пост. Чиновница отработала последний день и сообщила об уходе в соцсетях.
«Пришло время наверстать упущенное», — написала она, поблагодарив родных за поддержку и понимание в годы работы. Кто временно займёт её место, пока неизвестно.
Елена Ланина родилась в Томске в 1964 году, окончила красноярский педуниверситет, работала учителем и завучем. С 1997 года трудилась в администрациях Кировского и Советского районов. С 2018-го возглавляла Кировский район, а с ноября 2021 года руководила Советским.
Ранее мы сообщали, что Ананьева уволили с поста министра тарифной политики Красноярского края.