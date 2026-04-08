Корональная дыра заденет Землю 10 апреля: что ждать волгоградцам

Ученые наблюдают за особенностями космической погоды.

Волгоградцам, которые чувствительны к перепадам магнитного фона, стоит обратить внимание на прогноз ученых. На Землю может начать влиять очередная корональная дыра — это ожидается не раньше пятницы, 10 апреля 2026 года.

Такую информацию предоставили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. ТАСС пишет: по предварительной оценке, воздействие будет слабым и непродолжительным. Как отмечают специалисты, корональные дыры стали привычным явлением на последних снимках Солнца, и текущая не станет исключением по силе влияния.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Сергей Богачев уточнил: вероятность магнитной бури на Земле 10 апреля составляет чуть более 50%. То есть шанс есть, но он не стопроцентный.

Если буря все же начнется, волгоградцам, как и жителям других регионов, стоит быть внимательнее к своему самочувствию. Однако ученые успокаивают: даже при самом неблагоприятном сценарии воздействие окажется кратковременным и не нанесет серьезного ущерба.

Так что 10 апреля можно планировать дела в обычном режиме, но метеозависимым людям лучше иметь под рукой лекарства и не перегружать организм.

