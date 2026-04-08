Такси столкнулось с автозаком в Москве

В Москве на Новолужнецком проезде столкнулись такси и автозак, перевозивший двух арестованных, сообщили РБК в ГУ МВД по Москве.
Сотрудники полиции выяснили, что в ДТП виновен таксист. Он не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в попутно движущуюся машину.
Внутри автозака, как сообщает РЕН ТВ, находились две женщины. Одна из них получила ушиб головы, а вторая — ушиб скулы, обеих отвезли в больницу. После оказания помощи их этапировали в СИЗО.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
19 марта в Москве в ДТП с участием машины скорой помощи и другого автомобиля пострадали четыре человека.
В результате аварии скорая помощь перевернулась, внутри находился пациент. Также пострадали водитель автомобиля и врач.
