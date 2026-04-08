Стало известно, когда принесший холода «ныряющий» циклон покинет Воронеж

Он движется по диагонали — с северо-запада на юго-восток.

Источник: Аргументы и факты

Весеннее тепло вернётся в Воронежскую область только после Пасхи. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на главного метеоролога регионального Гидрометцентра Александра Сушкова.

Столбики термометров постепенно начнут ползти вверх, начиная с 12 апреля, а к 16 апреля воздух может прогреться до +18°.

Сейчас Воронежская область, по словам Александра Сушкова, находится под воздействием северного «ныряющего» циклона, который принёс в регион не только холод, но и дождь. Он движется по диагонали — с северо-запада на юго-восток.

Накануне днём, 7 апреля, на Воронеж обрушился град размером с крупный горох.