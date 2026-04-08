Синоптики спрогнозировали до 5 см снега в Москве к концу недели

До конца рабочей неделе в Москве и области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами высота снежного покрова в столице может вырасти до 5 см, сообщили РБК в Гидрометцентре.
По данным синоптиков, причиной ухудшения погоды в столице служит малоподвижный высокий циклон, который вышел в центр европейской части России.
В среду, 8 апреля, ожидается понижение ночной температуры до минус одного градуса. В столице будут идти дождь и мокрый снег. На дорогах образуется гололедица. Днем воздух прогреется до плюс 5−7 градусов. Ветер северный, с порывами до 11 м/с.
В четверг, 9 апреля, ожидается прирост снежного покрова до 1 см. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 2−4 градусов. По прогнозу синоптиков, местами ожидается усиление порывов северо-восточного ветра до 16 м/с.
Пик снегопада придется в ночь на пятницу, 10 апреля. Столбики термометров опустятся до минус двух градусов. Синоптики прогнозируют образование снежного покрова высотой до 5 см. Однако уже днем погода начнет постепенно стабилизироваться: температура поднимется до плюс 4−6 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя.
Ранее специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на Пасху, 12 апреля, в столичном регионе ожидается солнечная погода без осадков. Она отметила, что начиная с пятницы в Москве начнет расти атмосферное давление. Ночи в выходные дни будут ясными.
