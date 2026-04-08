Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Будут ли повышать пенсионный возраст женщин в Казахстане: ответ Минтруда

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай сообщила, что в Казахстане сохраняется курс на поэтапное повышение пенсионного возраста женщин до 63 лет, передает NUR.KZ.

«Да, было принято решение о приостановлении дальнейшего повышения пенсионного возраста, но оно постепенно будет, скажем, повышаться в рамках действующего законодательства до 63 лет — сравняется с возрастом мужчин», — заявила она.

Она сообщила, что министерством была инициирована программа «Серебряный возраст», которая помогает обеспечивать женщин к трудоустройству.

«Для этого мы субсидируем часть заработной платы работодателям, чтобы они приглашали более опытных сотрудниц на рабочее место. Ряд других программ также действует в отношении лиц более взрослого поколения. Это — переобучение, повышение квалификации», — пояснила вице-министр.

По ее словам, это связано с тем, что в Казахстан перешел к накопительной пенсионной системе.

«Казахстан начал переход к накопительной пенсионной системе. Там идет прямая зависимость пенсии от трудового участия граждан в пенсионной системе. Поэтому сокращение периода трудового участия влечет за собой соответствующее снижение уровня пенсии. В этой связи и было в свое время принято решение о повышении возраста», — отметила Шегай.

Журналисты уточнили, действительно ли пенсионный возраст женщин повышается, чтобы они при выходе на пенсию получали выплаты наравне.

«Совершенно верно», — ответила Виктория Шегай.

Сообщается, что возраст намерены поэтапно повышать до 63 лет к 2031 году. Отметим, на прошлой неделе выходить на пенсию в Казахстане не по возрасту, а по стажу работы предложили в парламенте.