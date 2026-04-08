Будут ли повышать пенсионный возраст женщин в Казахстане: ответ Минтруда

«Да, было принято решение о приостановлении дальнейшего повышения пенсионного возраста, но оно постепенно будет, скажем, повышаться в рамках действующего законодательства до 63 лет — сравняется с возрастом мужчин», — заявила она.
Она сообщила, что министерством была инициирована программа «Серебряный возраст», которая помогает обеспечивать женщин к трудоустройству.
«Для этого мы субсидируем часть заработной платы работодателям, чтобы они приглашали более опытных сотрудниц на рабочее место. Ряд других программ также действует в отношении лиц более взрослого поколения. Это — переобучение, повышение квалификации», — пояснила вице-министр.
По ее словам, это связано с тем, что в Казахстан перешел к накопительной пенсионной системе.
«Казахстан начал переход к накопительной пенсионной системе. Там идет прямая зависимость пенсии от трудового участия граждан в пенсионной системе. Поэтому сокращение периода трудового участия влечет за собой соответствующее снижение уровня пенсии. В этой связи и было в свое время принято решение о повышении возраста», — отметила Шегай.
Журналисты уточнили, действительно ли пенсионный возраст женщин повышается, чтобы они при выходе на пенсию получали выплаты наравне.
«Совершенно верно», — ответила Виктория Шегай.
Сообщается, что возраст намерены поэтапно повышать до 63 лет к 2031 году. Отметим, на прошлой неделе выходить на пенсию в Казахстане не по возрасту, а по стажу работы предложили в парламенте.