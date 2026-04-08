В Ростове из-за кошки локально ввели карантин по бешенству

Жителям Ростова и области напоминают: бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться человек после нападения животного. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. От человека к человеку вирус не передается. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обратиться в больницу.