В Ростове из-за кошки локально ввели карантин по бешенству

Карантин из-за бешеной кошки ввели в одном из районов Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за больной кошки локально ввели карантин по бешенству. Об этом говорится в распоряжении губернатора. Документ опубликован на портале правовой информации.

Очагом инфекции признали дом на улице Войкова в Железнодорожном районе города. Также в потенциально неблагополучную зону попала территория радиусом в 500 метров в границах переулков Аэроклубовского, 2-го Букового, Жлобинского и Станционного.

В указанном районе ограничили оборот животных и продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок. В управлении ветеринарии Ростовской области должны утвердить план мероприятий по ликвидации очага бешенства.

Жителям Ростова и области напоминают: бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться человек после нападения животного. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. От человека к человеку вирус не передается. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обратиться в больницу.

