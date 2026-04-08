В РФ создали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава

«Голеностопный сустав — это сложнейшая конструкция с множеством соединений, он всегда был вызовом для протезирования. Для России это первая подобная операция, а для всего мира — уникальное, штучное вмешательство. Благодаря отечественной разработке и слаженной работе хирургов и онкологов мы смогли избежать ампутации и дать ребенку шанс на нормальное качество жизни. Со временем, после курса реабилитации, походку девочки будет практически невозможно отличить от походки здорового человека», — подытожил заместитель главного врача по хирургии НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, заведующий детским онкологическим отделением хирургических методов лечения, д. м. н. Полад Керимов, чьи слова приводит пресс-служба.