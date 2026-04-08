В РФ создали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава

МОСКВА, 8 апреля./ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что он был успешно установлен пятилетней девочке.
«Наши инженеры создали то, чего раньше не делал никто в мире: первый растущий эндопротез голеностопного сустава для детей. Это большая помощь маленьким пациентам, которые столкнулись с тяжелой бедой. Значительно расширяет наши возможности по разработке и производству раздвижных эндопротезов для более маленьких пациентов», — приводятся в сообщении слова ректора СамГМУ Александра Колсанова.
Главная сложность при разработке растущего эндопротеза голени связана с анатомией: нижняя треть голени значительно уже, чем верхняя, а у ребенка ее размеры критически малы. Но механизм телескопического удлинения должен оставаться столь же мощным и надежным. «Именно в этом была главная загвоздка для инженеров во всем мире — сохранить мощность механизма при уменьшении его размера. Мы над этим долго трудились и добились успеха», — подчеркнул директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, врач-онколог Андрей Николаенко.
Уточняется, что уникальный эндопротез был успешно установлен пятилетней девочке с остеосаркомой правой большеберцовой кости в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
«Голеностопный сустав — это сложнейшая конструкция с множеством соединений, он всегда был вызовом для протезирования. Для России это первая подобная операция, а для всего мира — уникальное, штучное вмешательство. Благодаря отечественной разработке и слаженной работе хирургов и онкологов мы смогли избежать ампутации и дать ребенку шанс на нормальное качество жизни. Со временем, после курса реабилитации, походку девочки будет практически невозможно отличить от походки здорового человека», — подытожил заместитель главного врача по хирургии НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, заведующий детским онкологическим отделением хирургических методов лечения, д. м. н. Полад Керимов, чьи слова приводит пресс-служба.