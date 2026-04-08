Администрацию Туруханска заставили сделать стратегический запас на случай ЧС

Администрацию Туруханского округа обязали создать стратегический запас на случай возможных чрезвычайных ситуаций. Случись какие-нибудь природные или техногенные катаклизмы, придется эвакуировать людей — а нет ни запасов продуктов, ни средств защиты, ни медицинских изделий.
Все это выяснила прокуратура, когда решила проверить исполнение местной администрацией законодательства. По закону резервы финансов и материальных ресурсов должны создаваться заранее, чтобы в случае ЧС не хвататься за голову.
Однако склад оказался пустым. Получался классический сценарий: пока все спокойно — то и делать ничего не надо? Но при реальной угрозе такой подход грозил срывом защиты населения и тяжелыми последствиями.
— Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию обязанности создать материальные резервы для ликвидации возможных ЧС. Суд согласился с требованием прокуратуры. Исполнение — на контроле, — прокомментировали в надзорном ведомстве.