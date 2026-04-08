В Калининградской области стали строить больше индивидуальных домов

Ввод жилья в целом сократился на 55,5%

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области выросла доля индивидуальных жилых домов в общем количестве новостроек. Об этом сообщает Калининградстат.

Если по итогам 2025 года ИЖД составляли 59,5% от общего объёма сданного в эксплуатацию жилья, то в январе-феврале этот показатель вырос до 65,8%. Всего частными лицами построено 457 особняков общей площадью 52,2 тысячи квадратных метров. К ним относятся также дома, возведённые на землях СНТ.

При этом общее количество нового жилья в январе-феврале по сравнению с таким же периодом 2025 года сократилось на 55,5%. Всего в регионе введено в эксплуатацию 497 жилых домов — это 904 квартиры общей площадью 79,3 тысячи квадратных метров.

В Калининградской области за год стоимость жилья в новостройках выросла на 8%.