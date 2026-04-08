«Минскзеленстрой» назвал дату открытия сезона аттракционов в Минске

«Минскзеленстрой» сказал, когда сезон аттракционов стартует в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в Минске откроется сезон аттракционов в парках отдыха, сообщило агентство «Минск-Новости».

Так, в «Минскзеленстрое» сказали, что аттракционы в Минске начнут работать с 24 апреля.

Всего в белорусской столице функционируют около 60 аттракционов в четырех парках. Их расконсервацию ведут уже с начала марта. В 2026 году начнут работать новые аттракционы: «Пожарная команда», «Розовый слон» и 5D-кинотеатр StereoLife Rifter в парке имени Максима Горького, а также «Микс» — в парке имени Челюскинцев.

Ранее мы писали о том, что популярный аттракцион и колесо обозрения демонтируются в Минске перед летом.

