«Минскзеленстрой» назвал дату открытия сезона аттракционов в Минске

Стало известно, когда в Минске откроется сезон аттракционов в парках отдыха, сообщило агентство «Минск-Новости».
Так, в «Минскзеленстрое» сказали, что аттракционы в Минске начнут работать с 24 апреля.
Всего в белорусской столице функционируют около 60 аттракционов в четырех парках. Их расконсервацию ведут уже с начала марта. В 2026 году начнут работать новые аттракционы: «Пожарная команда», «Розовый слон» и 5D-кинотеатр StereoLife Rifter в парке имени Максима Горького, а также «Микс» — в парке имени Челюскинцев.
