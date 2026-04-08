Глава Ветлужского округа Сергей Лавренов досрочно покинул свой пост

В Ветлужском муниципальном округе 7 апреля состоялось внеочередное заседание Совета депутатов под председательством Владимира Головина. Об этом сообщили в официальном сообществе представительного органа в социальной сети «ВКонтакте». Главным вопросом повестки стало досрочное прекращение полномочий главы местного самоуправления Сергея Лавренова.
Депутаты поддержали решение об отставке руководителя на основании поданного им личного заявления. Сергей Лавренов занимал пост главы муниципалитета на протяжении 12 лет. За время его работы в округе были реализованы масштабные проекты по благоустройству, ремонту дорог и обновлению жилой инфраструктуры, а также выстроена эффективная система общественного самоуправления.
В ходе заседания в адрес уходящего главы прозвучали слова благодарности от депутатского корпуса и руководителей муниципальных учреждений. Коллеги отметили его преданность интересам округа и плодотворное сотрудничество с управленческой командой и местными жителями. Информация о том, кто будет временно исполнять обязанности руководителя округа, будет озвучена позже.
