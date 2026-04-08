Глава Ветлужского округа Сергей Лавренов досрочно покинул свой пост

Депутаты поддержали решение об отставке руководителя на основании поданного им личного заявления. Сергей Лавренов занимал пост главы муниципалитета на протяжении 12 лет. За время его работы в округе были реализованы масштабные проекты по благоустройству, ремонту дорог и обновлению жилой инфраструктуры, а также выстроена эффективная система общественного самоуправления.