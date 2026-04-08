В Красноярском крае выбрали потенциальных доноров костного мозга

8 апреля в рамках Всероссийской акции «Код Донора. Единство народов России» молодежный парламент Красноярского края при Законодательном собрании при поддержке региональной Общественной палаты провел донорскую акцию «Спаси жизнь». Молодые люди сдали тесты для пополнения реестра доноров костного мозга. Акция стартовала в Москве в марте. Ее инициаторы Общественная палата России, ФМБА РФ и Национальный фонд развития здравоохранения. Направлена она на повышение количества доноров крови и костного мозга. В России сейчас насчитывается пять тысяч взрослых и детей с различными заболеваниями, когда организм человека перестает вырабатывать здоровые стволовые клетки, которые способствуют нормальному кроветворению. Спасти такого больного может только пересадка стволовых клеток от неродственного донора, который находится в соответствующем реестре. Раньше донорский материал можно было закупить за рубежом, но сейчас Россия отключена от международного банка стволовых клеток. В стране формируется федеральный регистр, который должен наполняться донорами. Такие акции помогают пополнить регистр доноров костного мозга, — поясняет руководитель фонда «Линия добра» — официального партнера федерального регистра доноров костного мозга в Красноярском крае Константин Васильев. — У потенциальных доноров мы забираем образцы эпителия. Уже завтра эти образцы отправим самолетом в Киров, где формируется банк. Банк доноров костного мозга формировался и раньше. До 2022 года существовало 16 различных реестров в разных территориях России. После указа президента начал формироваться единый — федеральный регистр доноров костного мозга. Воспользоваться материалом из него может любая клиника России, включая новые территории. Благодаря созданию федерального регистра доноров, процедура подбора донора и пересадка стволовых клеток абсолютно бесплатна для пациента. Она осуществляется за счет средств фонда ОМС. Безвозмездно и донорство. При этом реципиенту не нужно переносить тяжелые процедуры, а также преодолевать расстояния, чтобы подарить жизнь другому человеку. Стволовые клетки выделяются из крови, проходя через клеточный сепаратор. В Красноярском крае работает специальное отделение на базе Центра охраны материнства и детства. Здесь можно сдать материал. Работа с донором идет с момента забора тестов. Он проверяется на наличие инфекционных заболеваний, а также заболеваний сердца и сосудов. Ведь донорство не должно вредить здоровью человека. Сегодня реципиентом стволовых клеток может стать молодой человек до 35 лет и не имеющий противопоказаний: вирусный гепатит В и С, ВИЧ, туберкулез, злокачественные новообразования, в том числе заболевания крови, гипертония, заболевания сердца и сосудов, бронхиальная астма, цирроз печени. На сегодняшний день в Красноярском крае почти 5,5 тысячи человек состоят в федеральном реестре доноров костного мозга. Четыре человека уже стали реципиентами. Через два года будет понятно — удачной ли была пересадка клеток. Но, как говорят в фонде «Линия добра» одна из малышек, которой помог красноярец, уже пошла на поправку. Молодежный парламент Красноярского края впервые проводит такую акцию. Для нас важно пополнить федеральный регистр доноров костного мозга. Мы хотим внести свой вклад и привлечь внимание молодежи к проблеме формирования реестра, — отметил председатель молодежного парламента Иван Ишутин. В акции в Общественной палате Красноярского края приняли участие студенты вузов и члены молодежных объединений. Важно, чтобы молодые ребята участвовали в этом нужном ответственном деле. Донорство — это гражданская позиция. Если мы имеем возможность помочь человеку, должны это сделать, — говорит член Общественной палаты Красноярского края Сергей Иванов. — Поэтому несколько лет назад я вступил в реестр доноров костного мозга.