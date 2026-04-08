Пять знаменитых мозаик Волгограда сохранят для потомков

В Волгограде утвердят предмет охраны объектов культурного наследия регионального значения на известные мозаичные барельефы и панно. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, такой статус получат панно «Приглашение гостей» и «Труженики поймы», размещенные на стенах Центрального рынка.