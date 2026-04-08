Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотня редких океанических раковин пополнила коллекцию Музея Мирового океана в Калининграде

Часть из них можно будет увидеть в экспозиционно-образовательном корпусе «Планета Океан».

Фонды Музея Мирового океана в Калининграде пополнила сотня раковин морских моллюсков семейства Стромбид. О приобретении сообщает пресс-служба музея.

В собрании есть редкости: горбатый стромбус, перуанский стромбус, стромбус-петух и др. Также — нечасто встречающийся в коллекциях эндемик Марианских островов: стромбус-бык и стромбус голиаф (на фото), раковина которого считается одной из самых крупных и редких раковин Западной Атлантики.

Часть раковин пополнит предметный ряд еще не открывшейся «Лаборатории Жизни» в корпусе «Планета Океан».