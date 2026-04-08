Сотня редких океанических раковин пополнила коллекцию Музея Мирового океана в Калининграде

Фонды Музея Мирового океана в Калининграде пополнила сотня раковин морских моллюсков семейства Стромбид. О приобретении сообщает пресс-служба музея.
В собрании есть редкости: горбатый стромбус, перуанский стромбус, стромбус-петух и др. Также — нечасто встречающийся в коллекциях эндемик Марианских островов: стромбус-бык и стромбус голиаф (на фото), раковина которого считается одной из самых крупных и редких раковин Западной Атлантики.
Часть раковин пополнит предметный ряд еще не открывшейся «Лаборатории Жизни» в корпусе «Планета Океан».