В Нижегородской области возбудили дело после отравления жителей водой

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после того, как местных жителей госпитализировали с признаками отравления. Об этом сообщили в региональном управлении СК..
С 5 по 7 апреля в больницу Уренского муниципального округа доставили несколько человек с признаками пищевого отравления. По словам госпитализированных, все они пили сырую воду из системы централизованного водоснабжения по месту жительства.
По факту отравления возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Прокуратура Нижегородской области инициировала проверку и взяла под контроль ход расследования уголовного дела.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.