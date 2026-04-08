Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области возбудили дело после отравления жителей водой

Источник: РБК

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после того, как местных жителей госпитализировали с признаками отравления. Об этом сообщили в региональном управлении СК..

С 5 по 7 апреля в больницу Уренского муниципального округа доставили несколько человек с признаками пищевого отравления. По словам госпитализированных, все они пили сырую воду из системы централизованного водоснабжения по месту жительства.

По факту отравления возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Прокуратура Нижегородской области инициировала проверку и взяла под контроль ход расследования уголовного дела.

