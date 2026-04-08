Участнику штурма Кёнигсберга Гавриилу Хоменко исполнилось 100 лет. Об этом сообщили на странице правительства Калининградской области «ВКонтакте».
Гавриил Иванович родился на Украине. Первые два года Великой Отечественной войны он жил в оккупации, а после его призвали в армию.
Ветеран прошёл школу снайперской подготовки на Урале, а затем служил в 380-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Гавриил Иванович участвовал в форсировании Одера, освобождении Польши и штурме Кёнигсберга. Победу он встретил в Магдебурге. Его награждали орденами Красного знамени и Отечественной войны II степени.
После войны Гавриил Иванович перебрался в Калининград, где продолжил службу: сначала в войсках, а затем в органах военной контрразведке. После демобилизации работал в военной прокуратуре и военно-следственном комитете. У ветерана есть дочь, внучка и пять правнуков.
