Участнику штурма Кёнигсберга Гавриилу Хоменко исполнилось 100 лет

Ветеран также был задействован в форсировании Одера и освобождении Польши.

Источник: Калининград.Ru

Участнику штурма Кёнигсберга Гавриилу Хоменко исполнилось 100 лет. Об этом сообщили на странице правительства Калининградской области «ВКонтакте».

Гавриил Иванович родился на Украине. Первые два года Великой Отечественной войны он жил в оккупации, а после его призвали в армию.

Ветеран прошёл школу снайперской подготовки на Урале, а затем служил в 380-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Гавриил Иванович участвовал в форсировании Одера, освобождении Польши и штурме Кёнигсберга. Победу он встретил в Магдебурге. Его награждали орденами Красного знамени и Отечественной войны II степени.

После войны Гавриил Иванович перебрался в Калининград, где продолжил службу: сначала в войсках, а затем в органах военной контрразведке. После демобилизации работал в военной прокуратуре и военно-следственном комитете. У ветерана есть дочь, внучка и пять правнуков.

Фото: региональное правительство, «ВКонтакте».