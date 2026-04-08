Нижегородский министр образования высказался о трагедии в пермской школе

Один из учеников напал на учительницу — от полученных травм женщина скончалась.

Источник: Живем в Нижнем

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков высказался о трагедии в пермской школе.

Напомним, что 7 апреля подросток с ножом напал на учительницу возле входа в школу в городе Добрянке. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось.

Министр выразил соболезнования семье погибшей учительницы. Пучков отметил, что с юридической точки зрения человек не считается преступником до вступления приговора в законную силу. Однако в случае с трагедией в пермской школе оправдания для ученика не существует. В его поведении присутствовали явные тревожные сигналы, например, частые пропуски занятий. Именно поэтому в школах предпринимают меры по активному контролю посещаемости и работе с систематическими прогульщиками.

Также министр считает, что неадекватное поведение ученика — к примеру, крики без видимых причин — не является нормой. В таких случаях затрудняется процесс обучения как самого ребенка, так и его одноклассников.

«Не может учитель работать с таким ученическим коллективом, это неразрешимая ситуация для стандартных педагогических технологий массовой школы. Инклюзия может быть только до определенного уровня особенностей ребенка», — написал Михаил Пучков.

Ранее мы писали, что Михаил Пучков рассказал об изменениях в ЕГЭ в 2026 году.