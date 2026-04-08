Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Феодосии закрыли движение по трем улицам

В Феодосии временно закрыт проезд по участкам улиц Федько, Геологической и Керченскому шоссе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: РБК

«В связи со сложившейся ситуацией проезд транспорта по участку ул. Федько, ул. Геологической и Керченскому шоссе закрыт», — говорится в сообщении.

Объезд организован через кольцо на Владиславовку и трассу «Таврида». Общественный транспорт продолжает работу по обычным маршрутам.

«Просим учитывать временное ограничение при планировании маршрута. При внесении изменений информация будет доведена дополнительно», — отмечает администрация.

Что послужило причиной остановки движения и какая сложилась ситуация, в сообщении не пояснили.

Ранее, в марте, в городе Керчи на востоке Крыма легковушка Lada Priora выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси РУТА-22. В результате аварии пассажир легкового автомобиля 2002 года рождения погиб на месте, водитель такси получил травмы, пассажиры не пострадали.

