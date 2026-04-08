Мурашко рассказал о процессе производства вакцины от рака

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Биопсия и генетическое исследование проводятся на первом этапе, а позже осуществляются производство и введение вакцины от меланомы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом государства Ливия в Российской Федерации Эмхемедом А. Э. Альмаграви. Министр подробно рассказал о доступных в России передовых методах диагностики и лечения онкологических заболеваний.
«Важно отметить, что вакцина создается индивидуально для каждого пациента. Кроме того, мы создали производство полного цикла: на первом этапе проводятся биопсия и генетическое исследование, после чего осуществляются производство и введение препарата», — сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что применение противоопухолевой лечебной мРНК‑вакцины является особо перспективным направлением в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Проект создания вакцины «НЕООНКОВАК» реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.