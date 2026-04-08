СК начал расследование после БПЛА-атаки на Воронежскую область 6 апреля

Следственный комитет России начал проверку после БПЛА-атаки на Воронежскую область вечером 6 апреля. Сотрудникам ведомства предстоит установить виновников и обстоятельства произошедшего.
Напомним, в результате налета беспилотников в Воронежской области при падении обломков сбитой воздушной цели загорелся склад. На пожаре пострадал 40-летний мужчина. Сейчас он находится в реанимации в больнице.
Также упавшие обломки беспилотников повредили технологическое сооружение одного из местных предприятий, в результате пришлось временно приостановить на нем производственный процесс.
В двух частных домах зафиксированы разрушения мансардных этажей, в одном выбиты окна, еще в одном повреждения получила стена.
Всего за ночь с 6 на 7 апреля ПВО сбило 16 беспилотников.