Бастрыкин требует доклад по ситуации с землёй для многодетных в Прикамье

В Пермском крае, по данным телепрограммы, многодетная семья получила участок, но живёт в доме без водоснабжения. В Свердловской области землю, выделенную более девяти лет назад, до сих пор не подключили к инженерной и дорожной инфраструктуре — нет воды, газа, электричества, дорог. В Приморском крае участки выдали прямо в лесном массиве — люди не могут добраться до школ, больниц, к ним не подведены коммуникации.