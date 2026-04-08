Бастрыкин требует доклад по ситуации с землёй для многодетных в Прикамье

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности при предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае.
Поводом стал сюжет на федеральном телеканале, в котором рассказали о проблемах льготников в трёх регионах.
В Пермском крае, по данным телепрограммы, многодетная семья получила участок, но живёт в доме без водоснабжения. В Свердловской области землю, выделенную более девяти лет назад, до сих пор не подключили к инженерной и дорожной инфраструктуре — нет воды, газа, электричества, дорог. В Приморском крае участки выдали прямо в лесном массиве — люди не могут добраться до школ, больниц, к ним не подведены коммуникации.
По всем трём регионам следственные органы СК России возбудили уголовные дела по ст. 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин поручил руководителям управлений доложить о ходе расследования и о принятых мерах по восстановлению прав граждан.