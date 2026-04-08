В России зарегистрировали робота для малоинвазивной хирургии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Отечественная роботизированная система для малоинвазивной хирургии недавно зарегистрирована и в ближайшее время будет запущена в производство, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом государства Ливия в Российской Федерации Эмхемедом А. Э. Альмаграви. Министр отметил, что в сфере здравоохранения удалось добиться значительных успехов в укреплении технологического суверенитета.
«Недавно зарегистрирована и в ближайшее время будет запущена в производство отечественная роботизированная система для малоинвазивной хирургии, в том числе в онкологии и других направлениях», — сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба.