АТОР: авиабилеты из Москвы в Калининград стали дешевле почти на 30%

«Особенно показательно поведение авиакомпаний-лоукостеров. В минимальных тарифах на большинстве направлений лидирует “Победа” — именно ее билеты обеспечили “дно” цен. Но даже эти сниженные цифры не вызывают ажиотажа, — заключили в АТОР. — Ранее, в 2025 году, минимальные тарифы выросли на 7−20%, и теперь откат назад выглядит не как подарок перевозчиков, а как вынужденная мера для заполнения кресел. В таких условиях удешевление авиабилетов — не повод для радости, а маркер того, что путешествия по воздуху постепенно превращаются из массового сезонного развлечения в недоступную роскошь».