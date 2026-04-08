На витрине Wildberries появятся товары напрямую из Эфиопии

Wildberries начал продавать товары из Эфиопии. Об этом сообщила Татьяна Ким, основатель и глава компании, на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ), которая проходит в Москве 8−9 апреля 2026 года.
Как передаёт ТАСС, на маркетплейсе Wildberries теперь доступны разнообразные товары из Эфиопии, включая кофе, текстиль, кожаные изделия и аксессуары, предметы интерьера и натуральную косметику от местных производителей.
Эфиопия, как отметила Ким, является одним из самых перспективных рынков Восточной Африки. Страна обладает молодым населением и активно поддерживает цифровизацию через программу Digital Ethiopia 2030. Эфиопский кофе уже хорошо известен и любим в России, что является дополнительным стимулом для интереса к другим аутентичным товарам из этой страны.
Wildberries планирует стать ключевым технологическим партнёром для развития электронной торговли в Африке. На следующем этапе международного расширения платформа станет доступна для покупателей в Эфиопии, что откроет новые возможности для российских продавцов и позволит им выйти на перспективный рынок.
Эфиопия станет одиннадцатой страной, где будет доступен маркетплейс. На данный момент Wildberries работает на рынках Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Компания также сотрудничает с продавцами из Китая и ОАЭ.