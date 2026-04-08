Жительница Минусинска пожаловалась на битые яйца в магазине

Роспотребнадзор вынес продавцу яиц предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Минусинска пожаловалась специалистам регионального управления Роспотребнадзора на местный сетевой супермаркет. По ее словам, там продают разбитые куриные яйца. Видимо, она сталкивалась с этим не единожды.

Специалисты выехали на место, чтобы провести проверку. Факты, изложенные в обращении, подтвердились. Это недопустимо и является нарушением «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию».

Через поврежденную скорлупу в яйцо могут проникнуть микроорганизмы, что представляет опасность для здоровья потребителей. Продавцу объявлено предостережение.

А потребителям Роспотребнадзор советует внимательно проверять яйца перед покупкой. Иначе если обнаружите проблему дома, доказать будет проблематично, что это вина продавца, а не покупателя.