Жительница Минусинска пожаловалась на битые яйца в магазине

Жительница Минусинска пожаловалась специалистам регионального управления Роспотребнадзора на местный сетевой супермаркет. По ее словам, там продают разбитые куриные яйца. Видимо, она сталкивалась с этим не единожды.
Специалисты выехали на место, чтобы провести проверку. Факты, изложенные в обращении, подтвердились. Это недопустимо и является нарушением «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию».
Через поврежденную скорлупу в яйцо могут проникнуть микроорганизмы, что представляет опасность для здоровья потребителей. Продавцу объявлено предостережение.
А потребителям Роспотребнадзор советует внимательно проверять яйца перед покупкой. Иначе если обнаружите проблему дома, доказать будет проблематично, что это вина продавца, а не покупателя.