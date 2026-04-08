Автобусные туры из Челябинска в Дагестан приостановлены из‑за наводнения

Продажи туров в Дагестан на майские праздники упали примерно на 70% из-за сильного наводнения, от которого пострадали курорты и местные здравницы. Челябинские туроператоры не отменяют поездки, а массово переносят их на более поздний срок. Автобусные туры в Махачкалу временно приостановлены, сообщили в Челябинской ассоциации туристических организаций (ЧАТО).
«Внутренние туроператоры временно приостановили автобусные туры в Дагестан. Сроки выездов скорректированы: многие перенесли их на более позднее время. Думаю, что последствия стихии в Дагестане устранят оперативно, туристический рынок не понесет большого ущерба. Аэропорт в Махачкале продолжает работу, рейсы выполняются без задержек, отмены пакетных туров с авиаперелетом не наблюдается», — уточнила руководитель ЧАТО Инна Лобода.
По ее словам, отдых в Дагестане востребован у местных туристов несмотря на то, что пик спроса на экскурсионные туры приходился все-таки на 2021—2023 годы. Тогда южноуральцы массово ехали на Кавказ, чтобы познакомиться с культурой, традициями, кухней местных жителей.
«Если сравнивать с высоким спросом на туры в Дагестан в 2023 году, то сейчас наблюдается отток туристов по этому направлению. Каспийское море не самое удачное для пляжного отдыха, есть сложности с транспортной доступностью курортов, появлением новых экскурсионных программ. Многие выбирают Египет, поскольку стоимость туров с авиаперелетом почти одинаковая», — уточнила Инна Лобода.
Есть риски, что к майским праздникам турпоток в Дагестан не восстановится в полном объеме. Напомним, первое наводнение, 28 марта, не нанесло ущерба главным курортам региона — Дербенту, Избирбашу и Сулакскому каньону.
Однако при последнем наводнении был поврежден водопровод и начались отравления некачественной водой. Также пострадал курортный Дербентский район, который ежегодно привлекает тысячи туристов.
«Наших туристов на курортах Дагестана в данный момент нет. В целом интересуются отдыхом там очень редко, поскольку туристов не устраивает качество сервиса, транспортные трудности и в целом развитие туристической инфраструктуры. В основном точкой притяжения в Дагестане всегда были гастрономический туризм и горы», — пояснила владелица туркомпании «Гризли» Ксения Жижилева.
