Ученые предложили построить на Луне АЭС, которые смогут 10 лет работать автономно

Подобная станция будет использоваться для подготовки инфраструктуры для размещения там лунной станции с уже полноценным ядерным реактором.

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Ученые Росатома предлагают построить на Луне атомные станции малой мощности, которые смогут работать автономно не менее 10 лет. Об этом заявил главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие Росатома, г. Саров, Нижегородская область) Валерий Ефремов.

«На сегодняшний день мы вышли с инициативой на НПО им. Лавочкина (предприятие госкорпорации “Роскосмос”) по созданию атомных станций малой мощности на основе РИТЭГов, радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые преобразуют энергию распада радиоактивных изотопов в электричество. По нашим оценкам, создание такой станции позволит обеспечить ее автономную работу в течение не менее десяти лет в условиях луны и, соответственно, она будет использоваться для подготовки инфраструктуры для размещения там лунной станции с уже полноценным ядерным реактором», — сообщил ученый в эфире «Вестей».

РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор) — радиоизотопный источник электроэнергии, использующий тепловую энергию, выделяющуюся при естественном распаде радиоактивных изотопов и преобразующий ее в электроэнергию с помощью термоэлектрогенератора. По сравнению с ядерными реакторами, использующими цепную реакцию, РИТЭГ значительно меньше и проще конструктивно. Выходная мощность РИТЭГа весьма невелика, до нескольких сотен ватт. при небольшом КПД. Но в таком генераторе нет движущихся частей и он не требует обслуживания на протяжении всего срока службы, который может исчисляться десятилетиями.